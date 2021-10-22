Российские банки планируют поднять ставки по депозитам после решения ЦБ резко поднять ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта. С соответствующими заявлениями уже выступили «Райффайзенбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Московский кредитный банк» и другие, — указывает сайт РБК. В большинстве случаев речь идет о повышении на несколько десятых процента, при этом к концу года банкиры ожидают повышения ключевой ставки еще на полпроцента-процент.

Ключевая ставка – это ставка, под которую Центробанк занимает деньги остальным банкам в экономике. Ее повышение действительно помогает сбить инфляцию, но тормозит и экономический рост (понижение — наоборот). Накануне заседания ЦБ экономисты сходились во мнении, что ставка будет повышена, но не ожидали, что это сделают так резко.