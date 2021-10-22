Сильный ветер в Москве повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей, — сообщает телеграм-канал «Комплекс городского хозяйства». Максимальная скорость порывов ветра в столице, по его данным, сегодня превышала 20 метров в секунду. Сейчас городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции. Данных о пострадавших не поступало.