Сильный ветер в Москве повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей, — сообщает телеграм-канал «Комплекс городского хозяйства». Максимальная скорость порывов ветра в столице, по его данным, сегодня превышала 20 метров в секунду. Сейчас городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции. Данных о пострадавших не поступало.
2021-10-22T21:06:05+03:00
2021-10-22T21:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 22 октября 2021
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