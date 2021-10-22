В Кисловодске отчим долгое время избивал троих детей, заставлял учить псалмы и кланяться иконам, а также запрещал надевать нижнее белье без разрешения, — пишет газета «Комсомольская правда». По ее данным, несмотря на зафиксированные побои, биологическому отцу мальчиков уже несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Мать детей, как пишет издание, часто уезжала из дома в длительные командировки в Москву.