В Кисловодске отчим долгое время избивал троих детей, заставлял учить псалмы и кланяться иконам, а также запрещал надевать нижнее белье без разрешения, — пишет газета «Комсомольская правда». По ее данным, несмотря на зафиксированные побои, биологическому отцу мальчиков уже несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Мать детей, как пишет издание, часто уезжала из дома в длительные командировки в Москву.
2021-10-22T21:05:29+03:00
2021-10-22T21:05:29+03:00
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21:05, 22 октября 2021
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