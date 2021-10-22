Фонд им. А. Кадырова подарил по Мерседесу двум чеченским силовикам, прошедшим испытания на краповые береты Росгварди

Фонд имени Ахмата Кадырова подарил по Мерседесу двум чеченским силовикам, прошедшим испытания на краповые береты Росгвардии по итогам недавних соревнований в Ставропольском крае. Речь идет о командире республиканского ОМОНа Анзоре Бисаеве и командире СОБР «Терек» Сайди Лорсанкаеве.

Ранее сообщалось, что в ходе этих испытаний бойцы центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от своих беретов в знак протеста против того, что, пока они преодолевали полосу препятствий в полном обмундировании, чеченцев подвезли на автомобиле. Официально в Росгвардии эту информацию не подтверждают.