Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. При этом пациентам рекомендовано выдерживать паузу между введением одной и второй вакцины минимум месяц. Ранее о безопасности одновременного применения двух вакцин заявляли во Всемирной организации здравоохранения после соответствующих исследований.