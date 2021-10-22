Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. При этом пациентам рекомендовано выдерживать паузу между введением одной и второй вакцины минимум месяц. Ранее о безопасности одновременного применения двух вакцин заявляли во Всемирной организации здравоохранения после соответствующих исследований.
2021-10-22T21:01:39+03:00
2021-10-22T21:01:39+03:00
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21:01, 22 октября 2021
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