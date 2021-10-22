На предстоящем Пленуме ЦК КПРФ 23 октября будут обсуждаться итоги выборов депутатов Госдумы 8 созыва

23 октября состоится расширенный Пленум ЦК КПРФ. Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» депутат и глава московского горкома партии Валерий Рашкин, главным вопросом на нем будет анализ итогов кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва.

«Завтра Пленум ЦК КПРФ соберется для обсуждения вопросов по итогам выборов в Госдуму 8 созыва и дальнейшее закрепление работы по наращиванию успехов нашей структуры», — рассказал депутат. По словам Рашкина, также Пленум будет посвящен одному из главных вопросов – это дистанционное электронное голосование.

«В следующем году у нас тур губернаторских выборов, в местное самоуправление, законодательные собрания, и мы будем в них участвовать.

Понятно, что пленум будет посвящен одному из главных вопросов — ДЭГ, эксперимент которого проходил в полном составе в Москве, и еще 7 субъектов. И понятно, что с внедрением этой технологии ДЭГ смысл выборов вообще теряется. Мы пригласили и IT-шников, и математиков для того, чтобы как минимум противодействовать фальсификации при помощи этой технологии (ДЭГ), а как максимум — надо вычищать эту технологию из выборного законодательства РФ. Завтра будет идти обсуждение, как бороться против этого зла, которое уничтожает выборную систему в России», — подчеркнул депутат.

Кроме этого, по словам Рашкина, будут обсуждаться и другие возможные изменения в законодательстве. «Будет обсуждать внесение отдельного закона, он уже готов во фракции КПРФ ГД, это вопросы о проведении круглых столов, парламентского слушания, уже озвучены эти идеи в ГД, и есть понимание, что данный вопрос требует серьезного обсуждения. А также чтобы был поставлен забор фальсификациям на выборах, учитывая предстоящие президентские выборы в 2024 году, в связи с чем было озвучено, что 80% граждан РФ должны были голосовать электронно. И этого, конечно, допустить нельзя. Поэтому будет серьезный разговор. Мы наметим планы действий партии, как убрать это электронное голосование», — заключил он.