Хакеры взломали новую соцсеть Дональда Трампа еще до ее запуска

Хакеры взломали новую соцсеть экс-президента США Дональда Трампа еще до ее запуска. Злоумышленники, которые утверждают, что связаны с группой Anonymous, через несколько часов после анонса запуска создали аккаунт от имени Трампа и разместили там нецензурные записи в адрес основателя другой соцсети – Twitter.

О создании соцсети под названием Truth Social Трамп объявил вчера одновременно с запуском собственного медиахолдинга. При помощи и того, и другого бывший американский лидер намерен бороться с чрезмерным влиянием традиционных интернет-гигантов.