В Брянской области приговорили к 3 годам колонии бывшего сотрудника колонии, где заключенных избивали под музыку

В Брянской области приговорили к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника местной колонии, в которой заключенных избивали под музыку Rammstein, — пишет местное издание «Брянск Today». Василия Добросердова заключили под стражу в зале суда, однако, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Свою вину он признал. Пострадавшим, по данным следствия, признан один заключенный, при этом правозащитный проект «Gulagu.net» утверждает, что в 2019 тюремщик вместе с коллегами забил до смерти еще одного заключенного – 32-летнего Романа Сарычева.

Три года назад другой сотрудник той же колонии получил 12 лет за убийство еще одного заключенного.