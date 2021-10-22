В Нью-Йорке перекрыто движение в районе здания ООН из-за чрезвычайной ситуации. Это заявление городской полиции. О какой именно чрезвычайной ситуации идет речь – пока неясно. Корреспондент агентства РИА «Новости» передает с места событий, что улица оцеплена из-за подозрительного предмета.
2021-10-22T20:33:19+03:00
2021-10-22T20:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 22 октября 2021
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