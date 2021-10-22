В Нью-Йорке перекрыто движение в районе здания ООН из-за чрезвычайной ситуации. Это заявление городской полиции. О какой именно чрезвычайной ситуации идет речь – пока неясно. Корреспондент агентства РИА «Новости» передает с места событий, что улица оцеплена из-за подозрительного предмета.