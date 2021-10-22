Экс-владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, — передает агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката. Ранее сообщалось, что бизнесмена, а также экс-главу Росалкогольрегулирования задержали и готовят к экстрадиции в Россию, где его обвиняют в организации убийства.

