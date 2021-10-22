В Петербурге депутат Виктор Быков, который перед выборами стал «Борисом Вишневским», вернул свои имя и фамилию

В Петербурге муниципальный депутат Виктор Быков, который перед выборами менял имя и фамилию на Бориса Вишневского, стал обратно самим собой. Об этом сообщает местное издание «ЗАКС.Ру». Перед сентябрьскими выборами в Госдуму и законодательное собрание Петербурга в одном округе с представителем «Яблока» Борисом Лазаревичем Вишневским выдвинулись сразу два его двойника – Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские. Причем для фотографий в качестве кандидатов они даже отпустили бороды.