В Петербурге депутат Виктор Быков, который перед выборами стал «Борисом Вишневским», вернул свои имя и фамилию

В Петербурге муниципальный депутат Виктор Быков, который перед выборами менял имя и фамилию на Бориса Вишневского, стал обратно самим собой. Об этом сообщает местное издание «ЗАКС.Ру». Перед сентябрьскими выборами в Госдуму и законодательное собрание Петербурга в одном округе с представителем «Яблока» Борисом Лазаревичем Вишневским выдвинулись сразу два его двойника – Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские. Причем для фотографий в качестве кандидатов они даже отпустили бороды.
2021-10-22T20:06:31+03:00
2021-10-22T20:06:31+03:00
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20:06, 22 октября 2021
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