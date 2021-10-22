Еще два крупнейших российских вуза уходит на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с ковидом. МГИМО перейдет на удаленный формат занятий с 28 октября по 7 ноября, Высшая школа экономики – с 28 октября до конца календарного года.

Ранее аналогичное решение приняли в руководстве МГУ, Бауманке и ряде других крупных учебных заведений.