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20:03, 22 октября 2021

На арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели еще два уголовных дела

На арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели еще два уголовных дела. Об этом написал в своем инстаграм-аккаунте сын политика Антон Фургал. Адвокаты Фургала-старшего отмечают, что официального обвинения по новым делам их подзащитному пока не предъявлены. Речь идет о статьях «организация преступного сообщества» и «мошенничество». Максимальное наказание по первой из них – пожизненный срок. Пока же Фургала обвиняют по статье «организация убийств» бизнесменов Хабаровского края пятнадцатилетней давности. Расследование этого дела сегодня завершил Следственный комитет.

Фургала арестовали в июле прошлого года, после этого хабаровчане несколько месяцев митинговали в защиту своего губернатора. На его посту Фургала сменил однопартиец по ЛДПР Михаил Дегтярев.


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