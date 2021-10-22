Австрийский посол, по данным газеты Kurier, мог передать данные о «Новичке» одному из самых разыскиваемых людей в мире

Австрийский посол, по данным газеты Kurier, мог передать данные о яде «Новичок» одному из самых разыскиваемых людей в мире. Дипломата уже отстранили от работы. Посол Австрии в Индонезии Йоханнес Петерлик вероятно был причастен к передаче секретных данных о российском отравляющем боевом веществе бывшему члену совета директоров платежной системы Wirecard Яну Марсалеку. Об этом газета Kurier пишет со ссылкой на неназванные источники. Издание пишет, что из-за этих подозрений дипломата отозвали и в Вене ожидают его возвращения из Джакарты. В его отношении сейчас ведётся расследование на предмет превышения полномочий и нарушении служебной тайны.

Петерлик с 2018-ого по 2020-й годы занимал пост генерального секретаря австрийского МИДа. В свою очередь Марсалек, который, по этим сведениям, получил данные о «Новичке», уже больше года находится в розыске по делу о пропаже почти двух миллиардов евро со счетов Wirecard. Также его подозревают в сотрудничестве с Москвой. Ранее сразу несколько изданий из разных стран писали, что он мог заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке.

Немецкая газета Handelsblatt в прошлом году сообщала, что Янз Марсалек живёт в Москве под присмотром ГРУ. Российские власти это официально не подтверждали.