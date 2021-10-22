Север Индии захлестнула новая волна муссонных дождей, оползней и наводнений. Газета Times of India со ссылкой на правительство штата Уттаракханд пишет, что жертвами стихии стали уже по меньшей мере 64 человека. Больше всего пострадал курортный город Найнитал в предгорье Гималаев. Для ликвидации последствий непогоды привлечены военные.