Север Индии захлестнула новая волна муссонных дождей, оползней и наводнений. Газета Times of India со ссылкой на правительство штата Уттаракханд пишет, что жертвами стихии стали уже по меньшей мере 64 человека. Больше всего пострадал курортный город Найнитал в предгорье Гималаев. Для ликвидации последствий непогоды привлечены военные.
2021-10-22T19:35:44+03:00
2021-10-22T19:35:44+03:00
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19:35, 22 октября 2021
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