В Узбекистане правозащитники призвали власти расследовать информацию об угрозах жизни журналистам «Радио Свобода»

В Узбекистане комитет защиты журналистов призвал власти расследовать информацию об угрозах жизни, которые получают сотрудники узбекской службы «Радио Свобода» (в России признана иноагентом»). 16 октября журналисты начали получать десятки сообщений с угрозами и оскорблениями через телеграм. Их отправляли с анонимных аккаунтов с угрозами обезглавливания, сексуального насилия и порнографическими фотографиями. По данным «Радио Свобода», как минимум два сообщения были написаны с аккаунтов, продвигающих в соцсетях провластную политику В некоторых комментариях говорилось, что реальная цель журналистов – организовать мятеж в Узбекистане.