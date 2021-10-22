В Узбекистане правозащитники призвали власти расследовать информацию об угрозах жизни журналистам «Радио Свобода»

В Узбекистане комитет защиты журналистов призвал власти расследовать информацию об угрозах жизни, которые получают сотрудники узбекской службы «Радио Свобода» (в России признана иноагентом»). 16 октября журналисты начали получать десятки сообщений с угрозами и оскорблениями через телеграм. Их отправляли с анонимных аккаунтов с угрозами обезглавливания, сексуального насилия и порнографическими фотографиями. По данным «Радио Свобода», как минимум два сообщения были написаны с аккаунтов, продвигающих в соцсетях провластную политику В некоторых комментариях говорилось, что реальная цель журналистов – организовать мятеж в Узбекистане.
2021-10-22T19:35:30+03:00
2021-10-22T19:39:14+03:00
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19:35, 22 октября 2021
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