В Краснодарском крае задержанный впал в кому и умер через неделю, — сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток». У 20-летнего Георгия Каверидзе не было документов. По словам его матери, молодого человека задержали из-за нецензурной брани в адрес прохожего. В полиции он провел сутки. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, при этом, когда родители забирали молодого человека, он был сильно избит и впоследствии скончался. По данным медиков, от травматического отека головного мозга.