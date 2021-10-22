В Краснодарском крае задержанный впал в кому и умер через неделю, — сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток». У 20-летнего Георгия Каверидзе не было документов. По словам его матери, молодого человека задержали из-за нецензурной брани в адрес прохожего. В полиции он провел сутки. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, при этом, когда родители забирали молодого человека, он был сильно избит и впоследствии скончался. По данным медиков, от травматического отека головного мозга.
2021-10-22T19:34:06+03:00
2021-10-22T19:34:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923798-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 22 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Члены региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку Около полусотни членов региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку после того, как в партии начали составлять списки сторонников так называемого «умного голосования» (стратегии Алексея Навального)