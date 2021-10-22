Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата в Косово, — сообщает сербская радиостанция Б92. По ее данным, власти частично признанной республики Косово считают, что дипломаты подрывали ее безопасность и конституционный порядок. Как именно – не уточняется. В посольстве России в Сербии, комментируя это решение, объявили, что никакие решения Приштины не имеют никакой правовой силы.

Независимость Косово от Сербии признают США и большинство европейских стран, но не признают Россия и Китай.