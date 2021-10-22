В Латвии полиция завела уголовное дело из-за твита помощницы депутата парламента Селмы Левренце, которая написала, что чем больше людей, говорящих по-русски, умрет, тем лучше латышскому языку.

Журналист YouTube-канала «И грянул Грэм» Вадим Радионов полагает, что дело не так однозначно, как выглядит на первый взгляд. Об этом он сказал в интервью «Эху». Вадим Радионов считает, что некоторые политики пытаются обернуть неоднозначную ситуацию с твиттом Селмы Левренце в свою пользу.

«Дело не так однозначно, как это выглядит на первый взгляд. Эта история вызвала достаточно большой резонанс в соцсетях. Но сразу стало понятно, что это такая жесткая ирония, потому что Селма она всегда выступала за права русскоязычного населения. И в этом своем посте она подчеркивала абсурдность той ситуации, которая возникла, потому что из-за пандемии правительство не может обратиться к русскоязычному населению на русском языке, потому что этому препятствуют законы, различные партии», — сказал журналист. Радионов считает, что некоторые политики пытаются обернуть неоднозначную ситуацию с твитом Селмы Левренце в свою пользу. «Ее твит, эта запись была обращена гротескная критика к политике страны и отдельных партий. Но не все это поняли, возбудились многие русскоязычные организации, партии, которые защищают права русскоязычного населения. Надо отметить, что Селма после того, как ее пост был неоднозначно воспринят, она написала объяснения и расставила все точки над «и». Это та история, которую надо воспринимать не буквально, а важно знать весь бэкграунд», — отметил он.