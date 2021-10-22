Столичная полиция, как пишет «Новая газета», массово фабрикует дела о терроризме в отношении мигрантов. Таких случаев удалось найти больше десяти. Издание утверждает, что в результате анализа судебных актов оно обнаружило схему, которая заключается в том, что человека сначала отправляют за решётку по административным статьям, например, неповиновению полиции или мелкому хулиганству, а пока жертва находится под арестом, на неё, нередко при поддержке ФСБ, заводят дело об участии в террористической организации или, например, о несообщении о преступлении террористической направленности. «Новая газета» пишет, что нашла уже двенадцать таких случаев.

Она обращает внимание, что эти задержания происходят неподалёку от зданий ОВД. Поскольку они нередко находятся в нелюдных местах, издание предполагает, что кто-то подвозил мигрантов «прямо в отделения для составления не соответствующего действительности административного протокола, а полицейские, не подумав, что эта аномалия будет заметна, писали в них адрес соседнего дома».

Газета отмечает, что о таких делах мало известно, во-первых, потому что приговоры по террористическим статьям не публикуются, и, во-вторых, потому что мигранты нередко плохо говорят по-русски, не пользуются социальными сетями и не имеют доступа к адвокатам не по назначению.

Отдельно в «Новой газете» отметили, что её сотрудники анализировали только московские дела, но подобная схема может быть распространена не только в столице.