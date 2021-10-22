Мэр Москвы Сергей Собянин ожидает, что в столице в ближайшие дни пройдет пик заболеваемости коронавирусом.

Он сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Москве может достичь максимума. Собянин сказал, что введение цифровых кодов и введение жестких ограничений – это разные вещи. Цифровые коды не дают полного эффекта разрыва социальных цепочек, как срочные нерабочие дни.