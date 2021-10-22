Эльвира Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки с 6,75 до 7,5%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на сегодняшнем заседании совета директоров регулятора объявила о повышении ключевой ставки с 6,75 до 7,5%. Это решение она объяснила неослабевающими инфляционными рисками в экономике. Ключевая ставка – это ставка, под которую Центробанк занимает деньги остальным банкам в экономике. Ее повышение действительно помогает сбить инфляцию, но тормозит и экономический рост (понижение — наоборот). Накануне заседания ЦБ экономисты сходились во мнении, что ставка будет повышена, но не ожидали, что это сделают так резко.

Первый зампред совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев считает, что ЦБ таким образом действует на опережение. Набиуллина при этом оговорилась, что в дальнейшем ее ведомство может поднять ставку еще выше.