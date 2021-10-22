Ангела Меркель в последний раз поучаствовала в саммите Евросоюза в качестве канцлера Германии. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что за время существования организации проведено 214 таких саммитов и Меркель принимала участие ровно в половине из них. Лидеры европейских стран устроили в конце саммита небольшую церемонию прощания с Меркель. В частности, Мишель назвал ее памятником и заявил, что саммиты Евросоюза без нее – это как Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни.