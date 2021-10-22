В Белоруссии в разгар четвертой волны коронавируса отменили масочный режим, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Обязательное ношение масок ввели всего лишь 13 дней назад, а 4 дня назад Минздрав распорядился приостановить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. Однако после этого Александр Лукашенко публично высказался против принудительной вакцинации и штрафов за несоблюдение масочного режима. По его мнению, бороться с инфекцией нужно повышая личную ответственность людей: «Каждый человек должен сам распоряжаться своей судьбой», — сказал Лукашенко, конец цитаты.