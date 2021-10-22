В Латвии на помощницу депутата завели уголовное дело из-за твита о смерти русскоязычных от ковида

В Латвии помощница депутата написала в твиттере, что чем больше русскоязычных умрут от ковида, тем лучше для латышского языка. Возбуждено уголовное дело. Речь идет о Селме Левренце, помощнице депутата Мариса Мичеревскиса. Оригинальный твит уже удален, сама Левренце говорит, что просто неудачно поиронизировала над риторикой некоторых националистов в правительстве.

Стоит отметить, что Левренце – известная в стране активистка партии «Прогрессивные», которая действительно выступает за расширение прав русскоязычных жителей страны и более активное информирование о вакцинации на русском. Сейчас, из-за того что почти все оно ведется на латышском, среди русскоязычных заметно ниже уровень доверия к вакцинам и доля госпитализированных с ковидом.