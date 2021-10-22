В Рязанской области пройдут внеплановые проверки на опасных производствах после взрыва на пороховом заводе

Губернатор Рязанской области поручил провести внеплановые проверки на опасных производствах после взрыва на пороховом заводе в Шиловском районе. В результате инцидента сегодня утром скончались 17 человек. На место аварии выехали сотрудник Минпромторга. 25 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.
2021-10-22T18:32:35+03:00
2021-10-22T18:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 22 октября 2021
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