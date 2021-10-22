В Рязанской области пройдут внеплановые проверки на опасных производствах после взрыва на пороховом заводе

Губернатор Рязанской области поручил провести внеплановые проверки на опасных производствах после взрыва на пороховом заводе в Шиловском районе. В результате инцидента сегодня утром скончались 17 человек. На место аварии выехали сотрудник Минпромторга. 25 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.