Сильный ветер полностью уничтожил один из зубцов Московского Кремля. Инцидент произошел после того, как стихия сорвала часть строительных лесов, установленных с внутренней стороны крепости. Крыша конструкции, которая была установлена у стен Кремля для реставрационных работ, буквально перевалилась через зубцы и обрушилась на участок между Спасской башней и Мавзолеем Ленина. Обломки упали на расстоянии нескольких десятков метров. Из выложенной в соцсети видеозаписи следует, что все произошло за считанные секунды: некоторые люди, находившиеся в этот момент на Красной площади, даже начали убегать.

В результате можно было увидеть не только обрушившиеся конструкции строительных лесов, но и расколотые кирпичи – обломки одного из зубцов Кремля. Некоторые зубцы также частично пострадали. На место инцидента начали подъезжать силовики и люди в штатском: они запрещали фотографировать стену с близкого расстояния, при этом не объясняя причины подобных ограничений. Красная площадь была почти сразу же перекрыта. Источник агентства «Интерфакс», правда, утверждает, что это связано с порывами ветра. В результате же самого инцидента, как уверяют в Федеральной службе охраны, никто не пострадал.

Ранее в МЧС предупреждали, что сила ветра в Москве сегодня может достигать 20 метров в секунду.