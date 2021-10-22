В США начали расследование после гибели женщины-оператора на съемочной площадке в штате Нью-Мексико

В Соединенных Штатах начали расследование после гибели женщины-оператора на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Во время съемок художественного фильма знаменитый актер Алек Болдуин выстрелил и смертельно ранил 42-летнюю Галину Хатчинс. Также ранение получил режиссер Джоэлл Соуса. Трагедия произошла во время репетиции. Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

Постановщик трюков Ассоциации каскадеров России Игорь Буяновер рассказал «Эху», что на киносъемках действительно бывают случаи, когда холостое оружие может представлять опасность для людей. По словам Игоря Буяновера, для съемки сцен, где используется оружие, предусмотрены жесткие правила безопасности, соблюдение которых тщательно контролируется.

Несчастный случай на съемочной площадке с Алеком Болдуином был не единственным за всю историю Голливуда. В 1993 году сын легендарного мастера боевых искусств и актера Брюса Ли Брэндон Ли был ранен во время съемок одной из сцен фильма «Ворон». По сценарию в него стреляли из пистолета. Оружие должно было быть заряженным холостыми патронами. Однако Ли получил ранение в живот и скончался через несколько часов после безуспешной операции. За почти 10 лет до этого на съемках фильма «Сумеречная зона» в результате крушения вертолета погибли трое актеров, еще шесть получили ранения. После этого в отрасли были введены новые стандарты безопасности. Однако в 2003 году случилась еще одна авария. Актриса Ума Турман во время съемок фильма «Убить Билла» должна была вести машину на большой скорости по бездорожью. Автомобиль занесло, он врезался в дерево. Актриса сломала колено и получила сотрясение мозга. Студия пыталась не привлекать к случившемуся внимание и даже не давала опубликовать кадры с аварией. Это случилось только спустя 15 лет. Последний известный случай был в 2017 году. Каскадер в сцене сиквела супергеройского фильма «Дедпул» потеряла управления над мотоциклом и врезалась в соседнее здание во время трюка. Она погибла. За последние 60 лет в Голливуде было около 10 несчастных случаев на съемочных площадках.