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18:25, 22 октября 2021

НАТО одобрил стратегический план действий, направленный на сдерживание угрозы, исходящей от России

Североатлантический Альянс одобрил стратегический план действий, направленный на сдерживание угрозы, исходящей от России, — сообщают зарубежные СМИ. План, одобренный накануне в Брюсселе министрами обороны стран НАТО предполагает защиту от потенциальных атак России, которые могут вестись сразу на нескольких фронтах, — пишет Reuters, — подтверждая тем самым, что одной из ключевых целей Альянса является сдерживание Москвы, несмотря на то, что он все больше концентрируется на Китае как на реальной угрозе Западу. Стратегия НАТО в отношении России включает в себя подготовку к агрессии, которую Россия может реализовать одновременно на Балтике и в Черном море. Выступая накануне перед министрами генсек Йенс Столтенберг сообщил о намерении укрепить военный блок за счет разработки эффективной и современной стратегии. В этих целях НАТО планирует создать фонд финансирования в один миллиард долларов для развития новых цифровых технологий.

Несмотря на то, что члены Альянса не рассматривают нападение России как нечто неизбежное, план ответных действий на исходящие от нее угрозы необходим, поскольку Москва продолжает развивать современные системы вооружений и размещать войска и технику в непосредственной близости от границ стран-членов блока. План НАТО адаптирован к сегодняшнему поведению России в районах потенциального конфликта, — сказал в интервью немецкому радио Deutschlandfunk министр обороны Германии, обративший внимание на нарушения российскими боевыми самолетами воздушного пространства стран Балтии и растущее число агрессивных рейдов над Черным морем.

Издание Süddeutsche Zeitung в свою очередь отмечает, что Брюссель сделал выводы из изменившейся после 2014 года ситуации в сфере безопасности. Как пишет автор публикации, наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития своего военного потенциала, необходимые для реализации данной стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале, говорится в статье. Süddeutsche Zeitung также пишет о принятом на встрече министров обороны стран НАТО предложении ряда европейских стран о создании корпуса сил быстрого реагирования Евросоюза. (материал подгтоваил Ринат Валиулин)


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