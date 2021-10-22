Центробанк резко повысил базовую ставку – сразу на 0,75%

Теперь она составляет 7,50%. Эльвира Набиуллина заявила, что это обосновано как динамика текущей инфляции, так и инфляционными ожиданиями. Она предупредила банки, что рост ключевой ставки будет продолжаться. Набиуллина также не исключила неких нестандартных подходов к повышению ключевой ставки.
2021-10-22T18:24:52+03:00
2021-10-22T18:24:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:24, 22 октября 2021
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