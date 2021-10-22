Суд Москвы арестовал до 21 декабря бывшего главу фан-клуба «Спартака» Коршунова, который напал на журналиста

Суд Москвы арестовал до 21 декабря бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который напал на журналиста после футбольного матча с «Лестером». Его обвиняют в воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили в Тушинском районном суде Москвы.