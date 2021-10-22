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18:22, 22 октября 2021

Суд Москвы арестовал до 21 декабря бывшего главу фан-клуба «Спартака» Коршунова, который напал на журналиста

Суд Москвы арестовал до 21 декабря бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который напал на журналиста после футбольного матча с «Лестером». Его обвиняют в воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили в Тушинском районном суде Москвы.


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