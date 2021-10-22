Телеканал ТНТ подвергся критике за трейлер нового сериала о тюремной жизни, в котором сотрудница колонии приказывает заключенным пытать товарищей. Главная героиня фильма «Исправления и наказания», которую играет Анна Михалкова, занимает должность заместителя начальника колонии-поселения по воспитательной работе и наивно верит в свои уникальные методы перевоспитания осужденных, но, судя по трейлеру, получается у нее плохо, и она собирается прибегнуть к проверенным средствам.

Фраза с предложением изнасиловать заключенного вызвала возмущение зрителей на фоне скандала с пытками в ряде российских колоний, в том числе касавшихся сексуального насилия. Как сообщает признанный российскими властями иностранным агентом издание «Медуза», Федеральная служба исполнения наказаний выступила в качестве консультанта по этому сериалу, не обратив при этом никакого внимания на эту фразу, а создатели даже не перемонтировали ролик.

Сериал «Исправления и наказания» получил премию за лучшую режиссуру на фестивале «Пилот».