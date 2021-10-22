В результате пожара на заводе в Рязанской области погибли 17 человек

Первые сообщения о возгорании поступили утром. Однако позднее стало известно, что пожару предшествовал взрыв. В результате него 16 человек погибли, еще один серьезно пострадал, его доставили в больницу, однако спасти его также не удалось. Наиболее вероятной причиной произошедшего МЧС называет нарушение технологического процесса. Трагедия произошла на территории завода «Эластик», расположенном в поселке Лесное. Огнем были охвачены около 160 квадратных метров территории. Сам цех, судя по видеокадрам в социальных сетях, полностью разрушен, остались только отдельно стоящие конструкции. Спасатели проливают территорию, чтобы избежать повторного возгорания.

Как сообщили агентству ТАСС в Минпромторге, эту часть предприятия у обанкротившегося завода выкупила частная фирма «Разряд», имеющая лицензию на производство взрывчатки. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, прибывший на место ЧП, рассказал, что в пороховом цеху обнаружено несколько тонн селитры, угрозы она не представляет. На территории работают следователи-криминалисты, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим.