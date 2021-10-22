Городской суд Петербурга отказал в апелляции защите художницы Дарьи Апахончич

Она оспаривала статус СМИ — иностранного агента, который девушка получила одной из первых в стране. Росфинмониторинг и МВД по Петербургу предоставили данные о получении Апахончич денег из-за рубежа. Как отметил её адвокат, Александр Передрук, почему-то документы получил именно суд, а не ответчик, коим выступали Министерства юстиции и иностранных дел. Напомним, что художница из Петербурга ранее преподавала русский язык беженцам. Именно этим она и объясняла получение финансирования с иностранных счетов. В представленных документах среди источников поступления денег указан и Российский Красный крест. Как рассказал «Эху» адвокат Дарьи Апаханчич, после получения документов об отклоненной апелляции они пойдут в кассационный суд. Сама художница в какой-либо благоприятный для себя исход в российских судах и снятие статуса иностранного агента не верит.

Напомним, статус СМИ-иностранного агента Дарья Апахончич получила год назад. До этого она участвовала в нескольких акциях в Петербурге. Одна из претензий к Минюсту у неё в том, что о новом статусе она узнала от журналистов, а не от чиновников.

Сейчас в списке иностранных агентов более двухсот юридических и физических лиц. Новые имена иноагентов в России называют практически каждую неделю