Движение «Голос» заявляет, что попал в список иностранных агентов из-за перевода в эквиваленте 200 рублей из Армении

Минюст сегодня, возможно, в очередной раз обновит реестр иноагентов – так часто происходит по пятницам. Сегодня выяснилось, что попасть туда можно даже за перевод в эквиваленте двухсот рублей. Во всяком случае, сопредседатель признанного иностранным агентом движения «Голос» Григорий Мельконьянц рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что именно таким переводом Минюст обосновал включение незарегистрированной организации в реестр иноагентов. Мельконьянц отметил, что представители «Голоса» намерены использовать все возможности для обжалования вплоть до ЕСПЧ. Также, по его словам, имя гражданки Армении, которое указал Минюст, является мужским.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня не нашел ничего удивительного в том, что в список иноагентов можно попасть за получение столь несущественной суммы. Тему эту накануне, отвечая на вопрос нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, комментировал Владимир Путин, который говорил, что законом об иноагентах злоупотреблять нельзя и что главная его цель – это пометить получателей иностранного финансирования. Он пообещал Муратову, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться.

Политолог Глеб Павловский считает, что Путин смотрит, как он выразился, вдаль, и считает подобные проблемы поверхностными. Президент и первый зампред совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев говорит, что закон об иноагентах и его распространение беспокоит бизнес. Также, по словам Сысуева, закон об иноагентах вызывает тревогу у бизнеса, занимающегося СМИ, просвещением и издательским делом. Не питает особых иллюзий относительно судьбы закона об иностранных агентах и журналист и историк, член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе.