Омская пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке, не переедет в съемное жилье от региональной администрации. Вместо этого она будет жить в собственной квартире. После того, как о ней написали в СМИ, блогеры за 2 дня собрали на новую квартиру для пенсионерки более 2 миллионов рублей.

64-летняя Светлана Чернова до распада СССР жила в заводском общежитии, а когда ее завод закрылся, переехала в переоборудованную цистерну без электричества и водопровода.