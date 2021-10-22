В Афганистане обезглавили члена Национальной молодежной женской сборной по волейболу. Фотографии талибы разместили в соцсетях. За что боевики решили казнить спортсменку – неизвестно.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что Россия склоняется к тому, чтобы исключить «Талибан» из списка террористических организаций и подчеркнул, что Россия сотрудничает с представителями движения. Также стоит в повестке дня вопрос о признании правительства талибов у властей Узбекистана. Пока же талибы признаны террористами в России и на уровне ООН, их деятельность в нашей стране запрещена.