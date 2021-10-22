В Севастополе выявлен первый в стране случай смешанной инфекции коронавируса и гриппа. Пациент – пятнадцатилетняя девочка, которая перенесла заболевание относительно легко, лечилась на дому и уже выздоровела. Она не была привита. В то же время, медики предупреждают, что у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом резко ухудшает прогноз.