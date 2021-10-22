В Севастополе выявлен первый в стране случай смешанной инфекции коронавируса и гриппа. Пациент – пятнадцатилетняя девочка, которая перенесла заболевание относительно легко, лечилась на дому и уже выздоровела. Она не была привита. В то же время, медики предупреждают, что у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом резко ухудшает прогноз.
2021-10-22T17:32:08+03:00
2021-10-22T17:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 22 октября 2021
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