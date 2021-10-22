В Сыктывкаре суд на 350 тысяч оштрафовал мать-одиночку из неимущей семьи за комментарий о президенте в соцсети

В Сыктывкаре суд на 350 тысяч оштрафовал мать-одиночку из неимущей семьи за комментарий о президенте в социальной сети. Ранее следователи угрожали ей реальным сроком.

Второй Западный окружной военный суд признал сыктывкарку Елену Родвикову виновной в призывах к экстремизму и терроризму. Если она не выплатит 350 тысяч рублей в течение двух месяцев, то наказание могут сменить на более строгое. Об этом сообщает интернет-издание «7x7». В свою очередь семья осуждённой официально объявлена малоимущей. До пандемии жительница Сыктывкара продавала цветы, но из-за ограничений она лишилась работы.

Штрафы назначили за комментарии в социальной сети «ВКонтакте», в которых Родвикова писала о своей стойкой неприязни к президенту. Публикации, о которых идёт речь, появились в период с декабря 2018-ого по март 2020-ого года. Известно также, что в них были слова «расстрелять» и «взорвать».

Защита доказывала, что все эти публикации носят абстрактный характер и не содержат призыва. Родвикова же назвала фарсом ситуацию, когда человека судят за комментарии трёхлетней давности.

Ранее из-за этого дела Родвикову внесли в перечень террористов и экстремистов. Из-за этого весной она потеряла возможность получать алименты и пособие на шестилетнего ребёнка.