Бывшие коллеги администратора канала «Омбудсмен полиции» выявили фальсификации дел в отношении экс-полицейского

Бывшие коллеги администратора канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова провели расследование, в котором говорится о фальсификации дел в отношении экс-полицейского. Член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала «Эху», что фильм, который сняли друзья Воронцова, доказывает множество фактов преступлений со стороны действующих полицейских.

Фильм доступен к просмотру на YouTube, он называется «Спасти омбудсмена полиции». По словам Евы Меркачевой, общественный резонанс должен защитить авторов фильма от преследований.