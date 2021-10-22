Ураган вызвал первые осенние паводки в Ленинградской области

В Петербурге закрыли дамбу, в Выборге вода затопила центральные улицы.

Атлантический циклон под названием Хендрик прошел через Европу и остановился над Финским заливом. Штормовой ветер, скоростью до 28 метров в секунду задувает воду на улицы прибрежных городов. Ночью в Петербурге закрыли дамбу — в результате вода нашла обходной путь и затопила парк и парковку элитного жилищного комплекса на севере Петербурга. Сложнее всего дела обстоят в Выборге в Ленинградской области. Затоплены не только центральные улицы, но и подъезд к городу со стороны международного пропускного пункта «Торфяновка». Вода в реке Неве поднялась не столь значительно, однако синоптики предупреждают: это может измениться. В самом Петербурге продолжает действовать штормовое предупреждение. Ветер валит деревья на автомобили. За прошедшие сутки спасатели выезжали устранять последствия шторма несколько десятков раз.

Сообщений о жертвах стихии пока нет. Синоптики обещают, что непогода в Ленинградской области закончится сегодня поздним вечером.