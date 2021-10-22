В России вновь обновились абсолютные суточные максимумы по количеству новых заражений коронавирусом и смертей от него. 37 с лишним тысяч и 1064 человека соответственно. Все больше регионов вводят обязательную вакцинацию и коды доступа в общественные места для вакцинированных. Первая неделя ноября будет нерабочей и неучебной, а в столичном регионе введут локдаун. На этом фоне премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит дополнительно более сорока миллиардов рублей на выплаты по больничным.

Тем временем страны с высоким уровнем вакцинации постепенно отменяют ковидные ограничения, например, Ирландия, Австралия и Германия.