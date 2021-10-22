ВШЭ перейдет на дистанционное обучение с 25 октября до конца года

ВШЭ перейдет на дисЗанятия и сдача сессий в Высшей школе экономики до конца 2021 года будут проходить онлайн. Об этом в пятницу сообщается на сайте вуза «С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат. Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении необходимых мер», — говорится в сообщении. Также дистанционное обучение вводится с 25 по 29 октября, с 30 октября по 6 ноября самостоятельная работа студентов и аспирантов. При необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей.танционное обучение с 25 октября до конца года