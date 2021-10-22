В Люксембурге запустили процесс легализации марихуаны, — сообщает портал Euractiv.com со ссылкой на правительство страны. Семена конопли для выращивания в личных целях будет разрешено приобретать в магазинах на территории страны, заказывать онлайн или ввозить из-за рубежа. При этом сохраняется запрет на курение марихуаны в общественных местах. Также при себе будет разрешено иметь не более трех граммов вещества единовременно. За превышение будут штрафовать на 145 евро.