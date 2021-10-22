Ветер в акватории Финского залива усилился до значения ураганного

По данным центра погода «Фобос», скорость порывов превышает 33 метра в секунду. Корабли Балтийского флота возвращены на базу. В Петербурге скорость меньше – 16 метров в секунду, однако в Кронштадте и некоторых районах Ленобласти превышает 24. В Ленобласти и соседних регионах фиксируются массовые отключения электроэнергии.

В ночь на пятницу были закрыты створы дамбы, чтобы защитить Петербург от нагона воды со стороны моря. Тем не менее, уровень воды в Неве повысился почти на метр, некоторые набережные незначительно подтоплены. Более сильное затопление наблюдается в Выборге. Также в Ленобласти обрушены декорации на съемочной площадке фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Порывы ветра выше 20 метров в секунду фиксируются и в столичном регионе.