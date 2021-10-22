Семьям погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выделят по миллиону рублей, — передает агентство РИА Новости. Также губернатор региона Николай Любимов объявил 25 октября в Рязанской области днем траура по погибшим.

Сегодня из-за нарушения технологических процессов произошел взрыв на пороховом заводе в Шиловском районе Рязанской области. Погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело. На месте взрыва остаются тонны селитры, но, по данным МЧС, опасности они не представляют.