Курс доллара упал ниже психологически важной отметки в 70 рублей впервые с июня прошлого года

Резкое укрепление российской валюты к американской и европейской происходит на фоне решения Центрального банка поднять ключевую ставку значительно выше ожидания рынка – сразу на 75 процентных пунктов. На бирже в данный момент доллар и евро снизились к рублю более чем на 80 копеек, при этом официальные курсы Центробанка, установленные на завтра, пока лишь незначительно ниже предыдущих – 82 рубля 50 копеек за евро и 70 рублей 86 копеек за доллар.
2021-10-22T16:34:16+03:00
2021-10-22T16:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 22 октября 2021
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