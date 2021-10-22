Курс доллара упал ниже психологически важной отметки в 70 рублей впервые с июня прошлого года

Резкое укрепление российской валюты к американской и европейской происходит на фоне решения Центрального банка поднять ключевую ставку значительно выше ожидания рынка – сразу на 75 процентных пунктов. На бирже в данный момент доллар и евро снизились к рублю более чем на 80 копеек, при этом официальные курсы Центробанка, установленные на завтра, пока лишь незначительно ниже предыдущих – 82 рубля 50 копеек за евро и 70 рублей 86 копеек за доллар.