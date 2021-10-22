Локдаун в Москве поможет прервать сразу несколько циклов заражения, — объяснил Денис Проценко

Локдаун в Москве поможет прервать сразу несколько циклов заражения, — объяснил главврач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Жесткий карантин в столице начнет действовать с 28 октября и продлится, как ожидается, до 7 ноября. После этого многие учреждения смогут принимать посетителей только со специальными цифровыми QR-кодами, удостоверяющими вакцинацию или недавно перенесенный коронавирус. В мэрии уверены, что эти коды вводятся надолго.