Локдаун в Москве поможет прервать сразу несколько циклов заражения, — объяснил Денис Проценко

Локдаун в Москве поможет прервать сразу несколько циклов заражения, — объяснил главврач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Жесткий карантин в столице начнет действовать с 28 октября и продлится, как ожидается, до 7 ноября. После этого многие учреждения смогут принимать посетителей только со специальными цифровыми QR-кодами, удостоверяющими вакцинацию или недавно перенесенный коронавирус. В мэрии уверены, что эти коды вводятся надолго.
2021-10-22T16:33:59+03:00
2021-10-22T16:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 22 октября 2021
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