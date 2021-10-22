Оперштаб сегодня сообщил о новом максимуме официально зарегистрированных скончавшихся от коронавируса – 1064

Оперативный штаб сегодня сообщил о новом максимуме официально зарегистрированных скончавшихся от коронавируса – 1064. Число официально заболевших также рекордное – 37 141 случай. Подъем заболеваемости наблюдается во всех регионах, в Москве за сутки зафиксировано 8 166 новых заболевших – это максимальное значение с конца июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в Москве может достичь максимума. Собянин сказал, что введение цифровых кодов и введение жестких ограничений – это разные вещи. Цифровые коды не дают полного эффекта разрыва социальных цепочек, как срочные нерабочие дни