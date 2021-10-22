Суд отказал экс-кандидату от КПРФ Михаилу Лобанову по иску об отмене результатов электронного голосования

Пресненский районный суд не нашел оснований для отмены итогов голосования по интернету в ходе выборов в Госдуму. Заявитель бывший кандидат от КПРФ Михаил Лобанов указывал, что наблюдатели не могли следить за подсчетом голосов, хотя, как он уверяет, процедура проходила с многочисленными нарушениями. Лобанов до публикации результатов электронного голосования лидировал на своем округе с отрывом почти в 11 тысяч голосов, но затем его конкурент от партии «Единая Россия», телеведущий Евгений Попов вышел на первое место с отрывом в 20 тысяч голосов. В своем иске коммунист указал, что это создает сомнения в правильности подведения итогов выборов. КПРФ подала десятки аналогичных заявлений. Накануне были отклонены 5 из них. Во всех случаях суд не нашел основания отменять результаты электронного голосования.

Только что Пресненский райсуд также отказал в удовлетворении иска еще одному кандидату от КПРФ Ивану Ульянченко. Решения в законную силу еще не вступили, а, значит, могут быть обжалованы в Московском городском суде.